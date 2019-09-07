Игрок сборной Франции и казанского «Зенита» Ирвин Нгапет раскритиковал Федерацию волейбола Франции за развитие спорта в стране.

— Молодые французские волейболисты уезжают из страны, потому что здесь они никого не интересуют. А это приводит к тому, что на трибуны никто не ходит, — цитирует Нгапета La Figaro.

Среднестатистический любитель спорта не знает о волейболе во Франции. Может, они слышали обо мне, потому что я разное творил. И только поэтому. Люди не говорят о том, что я делаю на площадке. Это моя вина? Возможно. Но такова реальность.