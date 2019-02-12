Гандболист Игропуло поздравил волейболистку Старцеву и перепел Лободу. Клип просто огонь

Известный гандболист Константин Игропуло попробовал себя в качестве клипмейкера и снял поздравительное видео ко дню рождения волейболистки Евгении Старцевой.

Клип он выложил в интернет и назвал "SUPERSTARцева игропуLOBODA". Трек представляет собой кавер на песню певицы LOBODA. На видео Игропуло фигурирует в майке Старцевой, а танцевальная группа надела маски с лицами Старцевой, ее партнеров по сборной и тренерского штаба команды.

Евгении Старцевой исполнилось 30 лет. В составе сборной России она стала чемпионкой мира (2010), а также завоевала золотую медаль первенства Европы (2015).