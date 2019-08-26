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Фетисова пропустит остаток чемпионата Европы

13:02
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Блокирующая женской сборной России Ирина Фетисова пропустит остаток чемпионата Европы. 24-летняя спортсменка была госпитализирована в Словакии, где проходят матчи группы D. У нее был диагностирован аппендицит, сообщает ТАСС.

«Ирину прооперировали, сейчас она в больнице, состояние нормальное. Ни о каких тренировках, понятно, речь пока даже не идет. Сегодня врач и менеджер команды поедут к ней в больницу. На чемпионате Европы она точно не сыграет», — рассказал куратор женских команд Всероссийской федерации волейбола Владислав Фадеев.

После двух матчей группового этапа чемпионата Европы россиянки набрали шесть очков.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6799197

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