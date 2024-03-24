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24 марта, 17:20

Чемпион Катара по волейболу Спиридонов заявил, что чувствовал опустошенность перед решающей игрой турнира

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Российский волейболист Алексей Спиридонов в комментарии для «СЭ» поделился своими эмоциями после победы в чемпионате Катара в составе «Аль-Араби».

«События, которые произошли, очень расстраивают, что уж тут поделать. Так или иначе, играть все равно надо. Игры ведь никто не отменит. Выходя на площадку, я чувствовал опустошенность», — сказал Спиридонов «СЭ».

Ранее, 23 марта, в заключительном матче сезона «Аль Араби» на своей площадке проиграл «Аль Райану» (2:3). У обоих клубов стало по 17 побед, но «Аль Араби» опередил соперника в турнирной таблице за счет большего количества набранных очков (51 против 49).

В пятницу, 22 марта, в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле» был совершен теракт. По последним данным СК РФ, число погибших составляет 137 человек. 24 марта объявлено днем общенационального траура.

Денис Сафронов

Алексей Спиридонов
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