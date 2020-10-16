Боричич продолжит возглавлять Европейскую конфедерацию волейбола

Серб Александар Боричич переизбран на новый срок в качестве президента Европейской конфедерации волейбола (CEV), сообщает сайт организации.

На прошедших выборах действующий глава CEV получил 36 голосов, его соперника, эстонца Ханно Певкура, поддержали 19 представителей национальных федераций. Боричич продолжит быть главой организации до 2024 года.

Глава Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко избран в административный совет Европейской конфедерации волейбола.