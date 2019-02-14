Алекно не рассматривает возвращение в сборную

Главный тренер казанского "Зенита" Владимир Алекно не рассматривает вопрос возвращения в мужскую сборную России. Сегодня стало известно об уходе Сергея Шляпникова с поста рулевого национальной команды. Руководство Всероссийской федерации волейбола сообщало, что Алекно входит в число кандидатов на должность.

- Возвращение в сборную не рассматриваю, потому что со мной никто по этому поводу не разговаривал. Насколько я знаю, уже есть список кандидатов, обо мне там речи не идет, - цитирует ТАСС Алекно. - Смена поста Шляпникова - это сугубо решение федерации, на заседании которой я не присутствовал. Это ни в коем случае не снятие с должности, на него была повешена организация чемпионата, понятно, что сложно совмещать это с постом главного тренера сборной, - сказал Алекно. - Я не был удивлен смещением с поста на такую должность, впрочем, как и не был бы удивлен, если бы его оставили, человек отработал и имеет за собой титул чемпиона мира, который до него особо никто не выигрывал.

Алекно возглавлял сборную России в 2007-2008, 2011-2012 и 2015-2016 году. Под его руководством россияне выиграли Олимпиаду-2012, Мировую лигу-2011, Кубок мира-2011. Также на его счету бронза Игр-2008 и четвертое место на Олимпиаде-2016. "Зенит" он возглавляет с 2008 года.