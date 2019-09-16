Туомас Саммелвуо: «Решил, что лучше не петь ни русский гимн, ни финский»

Главный тренер сборной России Туомас Саммелвуо поделился впечатлениями от победы над Финляндией (3:0) в матче 4-го тура группового турнира чемпионата Европы. По словам финского специалиста, наша команда набирает обороты, передает из Любляны спецкор «СЭ» Владимир Иванов.

— Меня впечатлило, как несколько тысяч финских болельщиков пили гимн а капелла. У вас мурашки были?

— Да, конечно. Были! Но я решил, что лучше не петь ни русский, ни финский гимн. Это уважительно к обеим сторонам. Перед игрой, конечно, были какие-то особенные ощущения. Все-таки я знаю каждого игрока, меня все знают. Но, когда начался матч, я уже не обращал ни на что внимания. Хотя атмосфера была отличная. Очень радует, что у финской сборной такая поддержка. И команда отыграла на очень хорошем уровне.

— Откуда в Финляндии такая популярность волейбола?

— Думаю, это началось с чемпионата Европы-2007 в Москве. Тогда мы впервые в истории дошли до полуфинала. Потом поддержка становилась все больше и больше, а пик пришелся, наверное, на чемпионат мира в Польше. В Финляндии полюбили волейбол — и это очень круто.

— Как вам игра российской сборной? Команда набирает обороты?

— Набирает. И я благодарен команде. Все знают, какие цели у нас, и соперники настраиваются на Россию особенно. Это нормально. Но, понятно, что мы можем играть лучше.

— По состоянию Ильяса Куркаева хоть что-то понятно?

— Пока не могу ничего сказать. Очень надеюсь, что все обойдется.