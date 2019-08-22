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Тренер сборной России, обвиненный в оскорбительном жесте, заявлен на чемпионат Европы

15:32

Главный тренер женской сборной России Серджио Бузато будет руководить командой на чемпионате Европы-2019, сообщает ТАСС со ссылкой на Всероссийскую федерацию волейбола. Международная федерация волейбола получила жалобу от Федерации волейбола Кореи за оскорбительный жест. После победы России над кореянками в отборе на Олимпиаду-2020 (3:2) Бузато изобразил узкий разрез глаз.

— Бузато летит с командой на чемпионат Европы и будет принимать участие в турнире, — сказали в ВФВ.

Чемпионат Европы пройдет в Турции, Польше, Венгрии и Словакии с 23 августа по 8 сентября.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6788053

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