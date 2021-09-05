Сегодня, 5 сентября, мужская сборная России проведет третий матч на групповом турнире чемпионата Европы по волейболу. Игра пройдет в Тампере (Финляндия).

Соперник — команда Финляндии. Начало встречи — в 17:30 по московскому времени.

В первом матче российская сборная уступила Турции — 1:3 и обыграла Нидерланды — 3:2. Также в группе С выступают команды Северной Македонии и Испании.

За матчем Россия — Финляндия можно следить в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ».