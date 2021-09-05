Россия — Финляндия, мужской ЧЕ по волейболу: где смотреть и во сколько начало
16:30
Сегодня, 5 сентября, мужская сборная России проведет третий матч на групповом турнире чемпионата Европы по волейболу. Игра пройдет в Тампере (Финляндия).
Соперник — команда Финляндии. Начало встречи — в 17:30 по московскому времени.
В первом матче российская сборная уступила Турции — 1:3 и обыграла Нидерланды — 3:2. Также в группе С выступают команды Северной Македонии и Испании.
За матчем Россия — Финляндия можно следить в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ».
Читайте также
«Так играть нельзя ни при каких тренерах и условиях». Черданцев — о победе над Кипром и хейте болельщиков
Хабиб Нурмагомедов: «Познер — любимый журналист. Дудь — много хайпа, не мой формат. Ургант — просто «ха-ха»
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю