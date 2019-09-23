Блокирующий казанского «Зенита» и сборной России Артем Вольвич дал бомбическое интервью «СЭ», в котором рассказал, как вечеринки и алкоголь чуть не угробили его карьеру, атаке феминисток, конфликте с Губерниевым и отношении к политикам. Также он вспомнил о периоде в жизни, за который ему было стыдно.

— Есть периоды в жизни, за которые вам стыдно?

— А как же.

— В полицию приводили?

— Было задержание за мелкое хулиганство. Какой-то провод скрутили с линии электропередач, на что-то сдать хотели. Катим рулон прямо через центр. Бах, останавливается отряд ППС. «Это что такое»? Я в сторону рулон отбросил. Типа без палева. А он килограмм 10-15. «Не мое», — говорю. Ну, нас и взяли. Посидели в отделении, послушали лекции пару часов. Нам лет по 13 было.

— Сколько еще было случаев, когда вас стоило привести в полицию?

— Были мелкие кражи в магазине. Но в какой-то момент проснулась совесть. Стырил мороженое. Потом думаю: «Блин, да оно же 5 рублей стоит». Через день вернулся, признался продавщице. До сих пор стыдно.

— Деньги-то вернули.

— Да. Просто не мог жить спокойно. Не могу сказать, что совесть — приятное чувство. В какие-то момент я бы хотел ее вообще не испытывать. Вот прям сижу и грызу себя из-за того, что она зудит где-то под коркой. (Владимир Иванов)

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