Вся надежда на «Зенит»? Команда Алекно бодро стартовала в Лиге чемпионов

У Казани максимальное количество очков. У четырех российских клубов — по два поражения в трех матчах.

Лига чемпионов. Мужчины. Первый круг

Зенит-Казань — Ястшебски (Польша) — 3:0 (техническое поражение)

Берлин (Германия) — Зенит-Казань — 0:3 (21:25, 19:25, 18:25)

Зенит-Казань — Любляна (Словения) — 3:1 (25:16, 19:25, 25:23, 28:26)

Положение команд после трех туров

1. Зенит-Казань — 9 очков

2. Берлин — 6

3. Любляна — 3

4. Ястшебски — 0

Лига чемпионов. Женщины. Первый круг

Динамо (Москва) — Локомотив (Калининград) — 3:2 (25:23, 13:25, 27:29, 25:23, 17:15)

Динамо — Штутгарт (Германия) — 2:3 (27:29, 25:13, 25:22, 14:25, 11:15)

Локомотив — Экзачибаши (Турция) — 0:3 (17:25, 22:25, 22:25)

Локомотив — Штутгарт (Германия) — 3:0 (25:23, 25:20, 25:20)

Экзачибаши (Турция) — Динамо — 3:0 (25:18, 25:20, 25:14)

Положение команд после трех туров

1. Экзачибаши — 8

2. Локомотив — 4

3. Штутгарт — 3

4. Динамо — 3

Пять из шести российских клубов отыграли половину группового раунда Лиги чемпионов. И не исключено, что после такого начала в плей-офф от нашей страны выйдет лишь казанский «Зенит». Плюс есть надежда на «Кузбасс», который пока не вступал в игру, — кемеровчане на следующей неделе в Бельгии сразятся с местным «Кнаком», польской «Варшавой» и итальянской «Моденой».

Турецкий чемпионат — другой уровень?

Начнем с грустного. С выступления женских команд. Московское «Динамо» и калининградский «Локомотив» попали в одну группу, и пока все идет к тому, что ни одна наших команд дальше не пройдет. Единственный позитив из тура в Стамбуле — матч «Локо» со «Штутгартом». Россиянки без каких-либо проблем разобрались с немками и заполучили заветные три очка. Как оно и должно быть.

В остальном все грустно. В очном противостоянии наших команд было много борьбы и нервов, но очень мало качества. Волейбол получился средним. И матчи с фаворитом группы — «Экзачибаши» — стали лишним тому подтверждением. Турецкий суперклуб играючи разобрался с лидерами нашего чемпионата. Возникало ощущение, что на площадке находились команды из разных лиг. Причем россиянки будто бы смирились со всем еще до первого розыгрыша.

А «Динамо» вдобавок к этому умудрилось проиграть немкам, в составе которых звезд уровня Наталии Гончаровой или Натальи Перейры и в помине никогда не было. Похоже, москвички все еще не могут выбраться из кризиса, в котором оказались в прошлом сезоне. Хотя по именам состав у бело-голубых очень крепкий.

У «Динамо» из-за травмы не играла Ирина Фетисова, а у «Локо» не было связующей Лауры Дейкеймы, которая по семейным обстоятельствам улетела в Нидерланды, однако вряд ли это по-настоящему серьезное оправдание. У Калининграда вот пасовала Дарья Рысева, которой только 22, но и у «Экза» на позиции «связки» играла 19-летняя турчанка Элиф Шахин — и никаких проблем. У девушки в игре с «Локо» два эйса, три результативных скидки, а команда с ее передач реализовала 47 процентов атак. А москвичкам она за три сета запустила пять скидок — те просто не успевали за скоростью мысли.

Из-за того, что наши отняли очки друг у друга, а победившее на тай-брейке «Динамо» потом влетело «Штутгарту», перспективы у обеих команд сейчас очень скромные. Про первое место в группе говорить не будем, давайте честно смотреть на вещи. Второе могут занять оба российских клуба, но надо помнить, что в плей-офф попадут только три лучшие вторые команды из пяти групп. Наши пока в это число не входят. В других квартетах картина вторых строчек такая: у «Палмберга» шесть очков, у «Фенербахче» — шесть, у «Лодзи» — пять, у «Хемика» — семь. У «Локо» же четыре балла, а у «Динамо» — три. Вот и считайте.

Казань уже практически в четвертьфинале

Напомним, что ранее по одной победе в трех матчах одержали женское «Динамо-Ак Барс» и мужской «Локомотив» из Новосибирска. И за всех пока отдувается казанский «Зенит». В прошлом году команда сенсационно не вышла из группы, зато теперь уже практически гарантировала себе плей-офф.

Подопечные Алекно вернулись из Берлина с максимальным количеством очков. Хозяев, в составе которых был Сергей Гранкин (но он восстанавливается после травмы и отыграл только один сет), казанцы просто смели. С «Ястшебски» играть не пришлось — поляки из-за вспышки коронавируса в команде не приехали. И лишь с «Любляной» получился по-настоящему тяжелый матч.

Словенцы вообще традиционно неудобные для России соперники. Вспомните футбольный «Марибор» или прошлогодний волейбольный Евро. А ведь было еще поражение в плей-офф гандбольного чемпионата мира.

Вот и сейчас — у «Любляны» нет суперзвезд, «Берлину» проиграли 0:3, однако с «Зенитом» все равно закусились крепко. Третий и четвертый сеты вполне могли закончиться в их пользу. В четвертом у словенцев был сетбол. Выиграй они тот розыгрыш — украли бы очко у Казани. Да и не факт, что одно, — тай-брейк часто превращается в лотерею. Однако, несмотря на ужас с подачей, дожать неуступчивых балканцев удалось.

В итоге у вице-чемпионов России девять очков. С учетом того, что второй круг группового этапа этой группы пройдет в Казани, можно не сомневаться: «Зенит» будет в четвертьфинале этой Лиги чемпионов.