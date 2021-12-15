Волейбол
Еврокубки
Новости
Лига чемпионов (М) Лига чемпионов (Ж) Кубок ЕКВ (М) Кубок ЕКВ (Ж) Кубок вызова (мужчины)
Кубок вызова (женщины)
Новости   //    Волейбол   //    Еврокубки

«Зенит» одержал победу над «Войводиной» в Лиге чемпионов

21:31
Теги:

«Зенит» из Санкт-Петербурга на выезде обыграл сербскую «Войводину» в матче второго тура группового этапа волейбольной Лиги чемпионов. Россияне взяли верх в трех сетах.

«Зенит» лидирует в таблице, одержав две победы в двух матчах. В следующей встрече команда 12 января на выезде встретится с «Берлином».

Волейбол

Лига чемпионов. Мужчины

Группа D

Войводина (Сербия) — Зенит СПб (Россия) — 0:3 (22:25, 13:25, 20:25)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
Бразильские политики подрались по правилам ММА. Оскорбленный мэр к концу боя еле двигался, но победил
Посольство России в ФРГ выразило протест в связи с высылкой дипломатов
1