Казанское «Динамо» одержало вторую победу в женской Лиге чемпионов
20:30
Казанское «Динамо» одержало вторую победу на групповом этапе женской Лиге чемпионов. Российская команда в трех сетах победила «Марицу» из Болгарии.
«Динамо», одержавшее две победы в трех матчах, лидирует в турнирной таблице группы. В следующем туре казанский клуб 18 января на выезде встретится с французским «Безье».
Волейбол
Лига чемпионов. Женщины
Группа D
Динамо-Ак Барс (Россия) — Марица (Болгария) — 3:0 (25:10, 25:21, 25:20)
21 декабря.
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