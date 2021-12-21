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Казанское «Динамо» одержало вторую победу в женской Лиге чемпионов

20:30

Казанское «Динамо» одержало вторую победу на групповом этапе женской Лиге чемпионов. Российская команда в трех сетах победила «Марицу» из Болгарии.

«Динамо», одержавшее две победы в трех матчах, лидирует в турнирной таблице группы. В следующем туре казанский клуб 18 января на выезде встретится с французским «Безье».

Волейбол

Лига чемпионов. Женщины

Группа D

Динамо-Ак Барс (Россия) — Марица (Болгария) — 3:0 (25:10, 25:21, 25:20)

21 декабря.

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Иван Шитик все материалы автора
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