Ксения Шойгу рассказала, что число занимающихся триатлоном в России быстро растет

Президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу сообщила, что число занимающихся триатлоном и количество соревнований в России быстро растут.

«Мы видим интенсивный рост занимающихся и проведения соревнований, триатлон шагает по стране. Я рада, что мы делаем это совместно — Ironman и федерация, это хороший пример для наших иностранных коллег. Слоты для участников были выкуплены за шесть или восемь минут с момента продаж», — цитирует Шойгу ТАСС.

Напомним, летом 2021 года в Санкт-Петербурге пройдут соревнования Ironman 70.3. В них примут участие более 2,5 тысяч спортсменов из 64 стран мира. Ironman 70.3 — серия международных соревнований по триатлону.