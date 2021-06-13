Спортсмен утонул во время соревнований по триатлону в Подмосковье

В Московской области спортсмен утонул во время соревнований по триатлону. По информации РЕН ТВ, трагедия произошла в городе Бронницы, где проходит фестиваль триатлона TITAN-2021.

Более подробной информации о произошедшем пока нет.

Триатлон состоит из прохождения участниками трех этапов: плавания, велогонки и бега. Ранее сообщалось, что в Мордовии утонул ультрамарафонец Владимир Попов.