Спортсмен утонул во время соревнований по триатлону в Подмосковье
14:09
В Московской области спортсмен утонул во время соревнований по триатлону. По информации РЕН ТВ, трагедия произошла в городе Бронницы, где проходит фестиваль триатлона TITAN-2021.
Более подробной информации о произошедшем пока нет.
Триатлон состоит из прохождения участниками трех этапов: плавания, велогонки и бега. Ранее сообщалось, что в Мордовии утонул ультрамарафонец Владимир Попов.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/v-rossii/845727-sportsmen-utonul-vo-vremia-sorevnovanii-po-triatlonu-v-podmoskove
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