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Сегодня, 19:05

Лопырева назвала «Непристойное предложение» одним из любимых фильмов

Читать «СЭ» в
Виктория Лопырева назвала свой любимый фильм.
Фото Соцсети
Виктория Лопырева назвала свой любимый фильм.
Фото Соцсети
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Модель и телеведущая Виктория Лопырева в своих социальных сетях пообщалась с подписчиками.

В частности, она назвала свой любимый фильм.

В эту категория попала картина 1993 года «Непристойное предложение» с Робертом Редфордом и Деми Мур в главных ролях.

Виктория Лопырева назвала свой любимый фильм. Фото Соцсети
Виктория Лопырева назвала свой любимый фильм.
Фото Соцсети

В 2018 году Лопырева была послом чемпионата мира по футболу, который проходил в России. Также она ранее состояла в отношениях с нападающим «Динамо» Федором Смоловым.

Виктория Лопырева
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