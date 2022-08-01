Лопырева назвала «Непристойное предложение» одним из любимых фильмов

Модель и телеведущая Виктория Лопырева в своих социальных сетях пообщалась с подписчиками.

В частности, она назвала свой любимый фильм.

В эту категория попала картина 1993 года «Непристойное предложение» с Робертом Редфордом и Деми Мур в главных ролях.

Виктория Лопырева назвала свой любимый фильм. Фото Соцсети

В 2018 году Лопырева была послом чемпионата мира по футболу, который проходил в России. Также она ранее состояла в отношениях с нападающим «Динамо» Федором Смоловым.