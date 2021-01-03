Жена Песьякова показала фото с полуголыми мужчинами и супругом: ее сравнили с русалкой
12:25
Ксения Песьякова, супруга вратаря «Ростова» Сергея Песьякова, опубликовала в Instagram фото в компании мужа и еще четверых мужчин, которые с оголенными торсами держат ее на руках на улице.
«Мужчины носят на руках. Год начался неплохо», — написала Ксения.
«Русалочка моя», — отреагировала в комментариях Татьяна Беленова, жена голкипера «Уфы» Александра Беленова.
Сергей и Ксения Песьякова вместе с лета 2014 года. Пара воспитывает двух детей — сына Артема и дочь Полину.
В текущем сезоне 32-летний Песьяков провел 15 матчей за «Ростов» и пропустил 18 голов.
«Отвал всего». Жена вратаря «Ростова» Песьякова показала фото в одной рубашке
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