«Отвал всего». Жена вратаря «Ростова» Песьякова показала фото в одной рубашке

Ксения Песьякова, супруга голкипера «Ростова» Сергея Песьякова, опубликовала в Instagram откровенное фото на фоне моря в одной мокрой рубашке.

«Чем не Аленушка?» — написала Песьякова.

«Отвал всего», — отреагировала prohoda.

Сергей и Ксения вместе с июня 2014 года. Пара воспитывает двух детей — сына Артема и дочь Полину.

В текущем сезоне 32-летний Песьяков провел 15 матчей за «Ростов» и пропустил 18 голов.