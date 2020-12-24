«Отвал всего». Жена вратаря «Ростова» Песьякова показала фото в одной рубашке
Ксения Песьякова, супруга голкипера «Ростова» Сергея Песьякова, опубликовала в Instagram откровенное фото на фоне моря в одной мокрой рубашке.
«Чем не Аленушка?» — написала Песьякова.
«Отвал всего», — отреагировала prohoda.
Сергей и Ксения вместе с июня 2014 года. Пара воспитывает двух детей — сына Артема и дочь Полину.
В текущем сезоне 32-летний Песьяков провел 15 матчей за «Ростов» и пропустил 18 голов.
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