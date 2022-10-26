«Вот это горы»: русская бывшая девушка Норманна попыталась скрыть оголенную грудь под рубашкой
Виолетта Грачева, российская модель и бывшая девушка полузащитника «Динамо» Матиаса Норманна, опубликовала новый пост в соцсетях.
Девушка выложила фотографии в рубашке, которая еле прикрывает оголенную грудь.
Виолетта Грачева.
Фото Соцсети
26-летний Норманн 6 сентября перешел из «Ростова» в «Динамо» на правах аренды. В текущем сезоне норвежец провел 6 матчей за московский клуб и не отметился результативными действиями.
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