Жена Кокорина назвала секреты своей идеальной фигуры

Дарья Валитова, супруга форварда «Сочи» Александра Кокорина, опубликовала новые сторис в Instagram. Супруга 29-летнего футболиста ответила на вопросы подписчиков на тему того, как она следит за своей фигурой.

— Расскажите про свое питание на весь день. Шикарная талия — спросили у Валитовой.

— Утром обязательно кофе со сливками, до этого лучше не разговаривать со мной. Последнее время перестала любить завтракать, поэтому иногда могу перекусить что-нибудь легкое: фрукты, сухофрукты или орешки. А дальше как пойдет. Я давно питаюсь без каких-либо стереотипов или систем. Хотя в моей жизни были разные эксперименты в этом направлении и разные одержимости. Сейчас я слушаю свой организм, ни в чем себе не отказываю, но ответственно подхожу к качеству продуктов и последствиях, которые могут возникнуть от их большого числа, — ответила Дарья.

— Как часто тренируетесь?

— В домашних условиях каждые два-три дня примерно по часу.