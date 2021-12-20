Жена Карпина выпустила свой первый клип. Видео
19:22
Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина, выпустила клип на песню «Алкоголь».
«Друзья! Это свершилось! Самое долгожданное, важное и радостное событие в моей многолетней музыкальной карьере! Мой первый клип. Спасибо моей команде за желание творить и работать под дождем и даже под водой. И, конечно, спасибо моему любимому мужу за поддержку и веру в меня», — написала Карпина в Instagram.
Дополнительная информация:
https://www.instagram.com/tv/CXtfOr7F285/?utm_source=ig_web_copy_link
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