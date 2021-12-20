«Наши пути разошлись». Дарья Валитова рассказала об отношениях с Кокориным
Дарья Валитова рассказала об отношениях с Кокориным
19:57
Дарья Валитова рассказала об отношениях с нападающим «Фиорентины» Александром Кокориным.
«Мы никогда не были официально женаты, поэтому разводом это сложно назвать. Но в плане личных отношений наши пути разошлись и это произошло достаточно давно», — написала Валитова в Instagram-сторис.
Дарья Валитова. Фото Instagram
Валитова и Кокорин находились в отношениях с 2014 года. В 2017 году у пары родился сын Майкл.
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