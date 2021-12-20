«Наши пути разошлись». Дарья Валитова рассказала об отношениях с Кокориным

Дарья Валитова рассказала об отношениях с нападающим «Фиорентины» Александром Кокориным.

«Мы никогда не были официально женаты, поэтому разводом это сложно назвать. Но в плане личных отношений наши пути разошлись и это произошло достаточно давно», — написала Валитова в Instagram-сторис.

Дарья Валитова. Фото Instagram

Валитова и Кокорин находились в отношениях с 2014 года. В 2017 году у пары родился сын Майкл.