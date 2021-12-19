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Фигуристка Медведева восхитила подписчиков откровенным фото

21:27
Евгения Медведева. Фото Instagram
Евгения Медведева. Фото Instagram
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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева опубликовала новый пост в Instagram. Она выложила фото в откровенном наряде.

Подписчики спортсменки восхитились этими фотографиями.

katrinrasponomareva: «Красотка».

j.medvedeva_fan: «Огонь какой-то».

equestri_annie: «Простите, я задохнулась от вашей красоты, Евгения».

aminevahdani: «Богиняяя».

alexgan79: «Началось... Девочка созрела».

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Иван Шитик все материалы автора
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