Фигуристка Медведева восхитила подписчиков откровенным фото

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева опубликовала новый пост в Instagram. Она выложила фото в откровенном наряде.

Подписчики спортсменки восхитились этими фотографиями.

katrinrasponomareva: «Красотка».

j.medvedeva_fan: «Огонь какой-то».

equestri_annie: «Простите, я задохнулась от вашей красоты, Евгения».

aminevahdani: «Богиняяя».

alexgan79: «Началось... Девочка созрела».