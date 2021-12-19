Фигуристка Медведева восхитила подписчиков откровенным фото
21:27
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева опубликовала новый пост в Instagram. Она выложила фото в откровенном наряде.
Подписчики спортсменки восхитились этими фотографиями.
katrinrasponomareva: «Красотка».
j.medvedeva_fan: «Огонь какой-то».
equestri_annie: «Простите, я задохнулась от вашей красоты, Евгения».
aminevahdani: «Богиняяя».
alexgan79: «Началось... Девочка созрела».
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