«Топ очень жмет в груди»: жена Кокорина выложила фото в обтягивающих шортах

Дарья Валитова, бывшая супруга российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, опубликовала новый пост в своих соцсетях.

Девушка показала подписчикам фотографии в черных обтягивающих шортах и топе.

Дарья Валитова. Фото из соцсетей Валитовой

Пользователи положительно отреагировали на новые снимки Дарьи Валитовой:

«Топ очень жмет в груди», — написал один из пользователей.

«Алмаз», — отреагировал другой.

«Огонь», — прокомментировал подписчик.

В декабре 2021 года Валитова сообщила, что рассталась с Кокориным. У пары есть сын Майкл.