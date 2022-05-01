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«Топ очень жмет в груди»: жена Кокорина выложила фото в обтягивающих шортах

Жена Кокорина выложила фото в обтягивающих шортах
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Дарья Валитова.
Фото Соцсети
Дарья Валитова.
Фото Фото из соцсетей Валитовой
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Дарья Валитова, бывшая супруга российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, опубликовала новый пост в своих соцсетях.

Девушка показала подписчикам фотографии в черных обтягивающих шортах и топе.

Дарья Валитова. Фото Фото из соцсетей Валитовой
Дарья Валитова.
Фото из соцсетей Валитовой

Пользователи положительно отреагировали на новые снимки Дарьи Валитовой:

«Топ очень жмет в груди», — написал один из пользователей.

«Алмаз», — отреагировал другой.

«Огонь», — прокомментировал подписчик.

В декабре 2021 года Валитова сообщила, что рассталась с Кокориным. У пары есть сын Майкл.

Александр Кокорин
Дарья Валитова
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