«Топ очень жмет в груди»: жена Кокорина выложила фото в обтягивающих шортах
Жена Кокорина выложила фото в обтягивающих шортах
Дарья Валитова, бывшая супруга российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, опубликовала новый пост в своих соцсетях.
Девушка показала подписчикам фотографии в черных обтягивающих шортах и топе.
Дарья Валитова.
Фото из соцсетей Валитовой
Пользователи положительно отреагировали на новые снимки Дарьи Валитовой:
«Топ очень жмет в груди», — написал один из пользователей.
«Алмаз», — отреагировал другой.
«Огонь», — прокомментировал подписчик.
В декабре 2021 года Валитова сообщила, что рассталась с Кокориным. У пары есть сын Майкл.
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