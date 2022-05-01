«Сексуальность зашкаливает». Гимнастка Севастьянова опубликовала фото в платье с огромным вырезом
Гимнастка Севастьянова опубликовала фото в платье с огромным вырезом
Олимпийская чемпионка-2012 по художественной гимнастике Каролина Севастьянова выложила в соцсетях новую фотографию.
Девушка опубликовала снимок в коротком черном платье с открытой спиной.
Каролина Севастьянова.
Фото из соцсетей Севастьяновой.
Севастьянова является олимпийской чемпионкой-2012 по художественной гимнастике. На Играх в Лондоне она завоевала золото в групповом многоборье. После Олимпиады-2012 спортсменка завершила карьеру.
Ранее стало известно, что 26-летняя гимнастка приняла участие в съемках второго сезона «Звезды в Африке».
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