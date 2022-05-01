«Сексуальность зашкаливает». Гимнастка Севастьянова опубликовала фото в платье с огромным вырезом

Гимнастка Севастьянова опубликовала фото в платье с огромным вырезом

Олимпийская чемпионка-2012 по художественной гимнастике Каролина Севастьянова выложила в соцсетях новую фотографию.

Девушка опубликовала снимок в коротком черном платье с открытой спиной.

Каролина Севастьянова. Фото из соцсетей Севастьяновой.

Севастьянова является олимпийской чемпионкой-2012 по художественной гимнастике. На Играх в Лондоне она завоевала золото в групповом многоборье. После Олимпиады-2012 спортсменка завершила карьеру.

Ранее стало известно, что 26-летняя гимнастка приняла участие в съемках второго сезона «Звезды в Африке».