Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Главная
Женская лига

Сегодня, 14:46

«Ого, машина с откидным верхом?» Загитова выложила фото за рулем автомобиля

Загитова выложила фотографию за рулем автомобиля
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Алина Загитова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российская фигуристка Алина Загитова в своем Telegram-канале опубликовала фотографию за рулем автомобиля.

В комментариях подписчики оценили снимок и машину девушки:

«Ого, машина с откидным верхом?».

«Абрикоска».

«Алина,куда вы курс держите?»

«Уже за рулем наша девочка любимая».

Напомним, Загитова является олимпийской чемпионкой, а также чемпионкой мира и Европы. Она остановила карьеру после финала серии «Гран-при» в 2019 году.

Фигурное катание
Алина Загитова
4
0
Читайте также
Как научиться много приседать: советы тренера
Рекордсмен ФНЛ, поддерживал «Спартак», а теперь поссорил Дзюбу с Геничем и выиграл РПЛ. Кто такой Иван Сергеев, сменщик Азмуна в «Зените»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«А девочка созрела». Синхронистка Субботина выложила фото в розовом купальнике на яхте

«Топ очень жмет в груди»: жена Кокорина выложила фото в обтягивающих шортах
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости