«Ого, машина с откидным верхом?» Загитова выложила фото за рулем автомобиля
Загитова выложила фотографию за рулем автомобиля
Российская фигуристка Алина Загитова в своем Telegram-канале опубликовала фотографию за рулем автомобиля.
В комментариях подписчики оценили снимок и машину девушки:
«Ого, машина с откидным верхом?».
«Абрикоска».
«Алина,куда вы курс держите?»
«Уже за рулем наша девочка любимая».
Напомним, Загитова является олимпийской чемпионкой, а также чемпионкой мира и Европы. Она остановила карьеру после финала серии «Гран-при» в 2019 году.
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