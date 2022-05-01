«Ого, машина с откидным верхом?» Загитова выложила фото за рулем автомобиля

Российская фигуристка Алина Загитова в своем Telegram-канале опубликовала фотографию за рулем автомобиля.

В комментариях подписчики оценили снимок и машину девушки:

«Ого, машина с откидным верхом?».

«Абрикоска».

«Алина,куда вы курс держите?»

«Уже за рулем наша девочка любимая».

Напомним, Загитова является олимпийской чемпионкой, а также чемпионкой мира и Европы. Она остановила карьеру после финала серии «Гран-при» в 2019 году.