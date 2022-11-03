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Сегодня, 17:00

Загитова снялась в откровенной фотосессии в пиджаке на голое тело без лифчика

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Алина Загитова.
Фото Соцсети

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала новые фотографии в Telegram-канале.

20-летняя спортсменка выложила фотосессию в черном пиджаке на голое тело.

Алина Загитова. Фото Соцсети
Алина Загитова.
Фото Соцсети
Алина Загитова. Фото Соцсети
Алина Загитова.
Фото Соцсети

Загитова является олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании. Спортсменка приостановила карьеру в декабре 2019 года.

Позднее она стала ведущей шоу «Ледниковый период». С 2022 года Загитова ведет программу вместе с другой олимпийской чемпионкой — Анной Щербаковой.

Алина Загитова
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