Загитова снялась в откровенной фотосессии в пиджаке на голое тело без лифчика
Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала новые фотографии в Telegram-канале.
20-летняя спортсменка выложила фотосессию в черном пиджаке на голое тело.
Алина Загитова.
Фото Соцсети
Алина Загитова.
Фото Соцсети
Загитова является олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании. Спортсменка приостановила карьеру в декабре 2019 года.
Позднее она стала ведущей шоу «Ледниковый период». С 2022 года Загитова ведет программу вместе с другой олимпийской чемпионкой — Анной Щербаковой.
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