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«Воу, какие у девочек ножки». Загитова выложила видео с Щербаковой в леггинсах

Загитова опубликовала новое видео с Щербаковой
Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Алина Загитова.

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала новое видео в Telegram-канале.

19-летняя спортсменка выложила видео с катка вместе с Анной Щербаковой.

Подписчики оценили видео: «Круто», «Красотки», «Девочки, вы клевые», «Воу, какие у девочек ножки», «Когда тренер отвернулся на полминуты», «Шалунишки», «Маленькие хулиганки».

В этом году Загитова была на турнире в качестве ведущей. Победила команда Анны Щербаковой «Красная машина», набрав по сумме восьми программ 145 баллов. Команда «Время первых» получила 141 балл.

Загитова была капитаном «Красной машины» на предыдущем турнире.

Алина Загитова
Анна Щербакова
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