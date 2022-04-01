«Воу, какие у девочек ножки». Загитова выложила видео с Щербаковой в леггинсах

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала новое видео в Telegram-канале.

19-летняя спортсменка выложила видео с катка вместе с Анной Щербаковой.

Подписчики оценили видео: «Круто», «Красотки», «Девочки, вы клевые», «Воу, какие у девочек ножки», «Когда тренер отвернулся на полминуты», «Шалунишки», «Маленькие хулиганки».

В этом году Загитова была на турнире в качестве ведущей. Победила команда Анны Щербаковой «Красная машина», набрав по сумме восьми программ 145 баллов. Команда «Время первых» получила 141 балл.

Загитова была капитаном «Красной машины» на предыдущем турнире.