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Сегодня, 13:00

Семенович прокомментировала фотосессию Медведевой для мужского журнала

«Девочки в каталоге купальников выглядят откровеннее». Семенович — о фотосессии Медведевой
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Анна Семенович.

Бывшая фигуристка и актриса Анна Семенович в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказалась об откровенной фотосессии двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой для мужского журнала.

«Конечно, я видела эту обложку и кадры. Не понимаю, почему некоторые накинулись на Женю. Молодая, красивая, с прекрасным телом... что еще надо для мужского журнала? На самом деле — это одна из самых целомудренных съемок. Девочки в каталоге купальников выглядят откровеннее (смеется). Поверьте мне, человеку, который появлялся много раз на обложках абсолютно всех мужских журналов в нашей стране. Эти фотосессии были намного откровеннее и провокационнее. Жене не надо обращать внимания на злые комментарии. Это все от зависти. Она прекрасна, ее фото радуют глаз», — сказала Семенович «СЭ».

22-летняя Медведева попала на обложку апрельского номера журнала Maxim. На обложке размещена фотография фигуристки в красном купальнике.

Анна Семенович
Евгения Медведева
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