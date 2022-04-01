Семенович прокомментировала фотосессию Медведевой для мужского журнала

Бывшая фигуристка и актриса Анна Семенович в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказалась об откровенной фотосессии двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой для мужского журнала.

«Конечно, я видела эту обложку и кадры. Не понимаю, почему некоторые накинулись на Женю. Молодая, красивая, с прекрасным телом... что еще надо для мужского журнала? На самом деле — это одна из самых целомудренных съемок. Девочки в каталоге купальников выглядят откровеннее (смеется). Поверьте мне, человеку, который появлялся много раз на обложках абсолютно всех мужских журналов в нашей стране. Эти фотосессии были намного откровеннее и провокационнее. Жене не надо обращать внимания на злые комментарии. Это все от зависти. Она прекрасна, ее фото радуют глаз», — сказала Семенович «СЭ».

22-летняя Медведева попала на обложку апрельского номера журнала Maxim. На обложке размещена фотография фигуристки в красном купальнике.