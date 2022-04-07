«Алина скоро будет тренировать четверные?» Загитова выложила новое видео с тренировки

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала новое видео в своем Telegram-канале.

19-летняя спортсменка показала отрывок с тренировки, на котором исполнила тройной лутц.

«Так не привычно, что после прыжка никто не хлопает», — написал один из подписчиков в комментариях.

«Алина в хорошей форме», — добавил другой подписчик.

Напомним, Загитова — олимпийская чемпионка, а также чемпионка мира и Европы. Она приостановила карьеру после финала серии «Гран-при» в 2019 году.