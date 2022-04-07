«Алина скоро будет тренировать четверные?» Загитова выложила новое видео с тренировки
Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала новое видео в своем Telegram-канале.
19-летняя спортсменка показала отрывок с тренировки, на котором исполнила тройной лутц.
«Так не привычно, что после прыжка никто не хлопает», — написал один из подписчиков в комментариях.
«Алина в хорошей форме», — добавил другой подписчик.
Напомним, Загитова — олимпийская чемпионка, а также чемпионка мира и Европы. Она приостановила карьеру после финала серии «Гран-при» в 2019 году.
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