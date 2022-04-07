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Сегодня, 07:10

«Вау, вот это ножки». Медведева выложила откровенный танец

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Евгения Медведева.
Фото MAXIM

Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала новое видео в своем Telegram-канале. 22-летняя россиянка показала зажигательный танец.

«Наконец-то дошла до танцев», — подписала Медведева видео.

«Да у нас прям вечер открытий! Евгения, боже мой, что вы делаете?» — написал один из подписчиков в комментариях.

«Евгения, вы не боитесь выходить на лед? Боюсь, он растает от такой горячей девушки как вы», — добавил другой подписчик.

Медведева — двукратный серебряный призер Олимпиады 2018 года, двукратная чемпионка мира, Европы и России. Она не выступает в официальных соревнованиях с сезона 2019/2020.

Фигурное катание
Евгения Медведева
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