Новая жена Павла Мамаева уже беременна

Надежда Санько, жена полузащитника «Химок» Павла Мамаева, сообщила о беременности.

Ранее уже ходили слухи о возможном положении девушки.

«Этот неоконченный совместный год подарил нам все, о чем мечтали, что задумывали и даже больше... — написала девушка в соцсетях. — Сначала он дал нам нас друг другу, эту судьбоносную встречу и любовь, семью, огромное количество событий, изменений и, самое главное, новую жизнь, которая зародилась во мне как плод нашей любви! Такой желанный и ценный, будто Всевышний исполнил каждую деталь, о которой мы просили».

Напомним, в конце декабря прошлого года Мамаев сделал предложение Санько, подарив ей помолвочное кольцо с бриллиантом стоимостью около 12 миллионов рублей.

Со своей предыдущей женой Аланой футболист развелся после восьми лет брака 23 апреля 2021 года. Инициатором развода стала супруга футболиста, которая не простила ему измену с испанской моделью во время сборов. У экс-супругов есть общая дочь Алиса. Кроме того, Мамаев воспитывал сына Аланы от первого брака Алекса, которого он, по словам девушки, отказывается признавать своим ребенком.

Также у Мамаева есть дочь Евгения от первого гражданского брака с Юлией Евтух, хотя последняя в одном из интервью опровергала это.