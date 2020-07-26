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«Встреча года». Сотникова показала фото с футболистом «Локомотива» Бариновым

16:29
Дмитрий Баринов и Аделина Сотникова. Фото instagram.com
Дмитрий Баринов и Аделина Сотникова. Фото instagram.com
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Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Аделина Сотникова опубликовала в сторис фотографию с полузащитником «Локомотива» Дмитрием Бариновым.

«Встреча года», — подписала фото Сотникова.

23-летний Баринов репостнул в сторис фотографию со спортсменкой.

Российский футболист отдыхает в Сочи с одноклубником Владиславом Игнатьевым.

В минувшем сезоне Баринов провел 29 матчей за железнодорожников и забил два гола.

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