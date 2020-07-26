«Встреча года». Сотникова показала фото с футболистом «Локомотива» Бариновым
16:29
Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Аделина Сотникова опубликовала в сторис фотографию с полузащитником «Локомотива» Дмитрием Бариновым.
«Встреча года», — подписала фото Сотникова.
23-летний Баринов репостнул в сторис фотографию со спортсменкой.
Российский футболист отдыхает в Сочи с одноклубником Владиславом Игнатьевым.
В минувшем сезоне Баринов провел 29 матчей за железнодорожников и забил два гола.
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