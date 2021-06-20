«Вот это жара сегодня». Степанова выложила фото в зеленом купальнике
06:00
Российская фигуристка Александра Степанова опубликовала новый пост в Instagram.
На фото 25-летняя спортсменка сидит на лежаке в зеленом купальнике и шляпе.
«Вот это жара сегодня», — написала Степанова.
Александра Степанова выступает в танцах на льду с Иваном Букиным. Фигуристы — чемпионы России (2021), серебряные призеры чемпионата Европы (2019), бронзовые призеры чемпионатов Европы (2015, 2018, 2020), чемпионы мира среди юниоров (2013), победители юниорского финала Гран-при (2012).
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