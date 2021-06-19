Звезда американского футбола Рапино станет моделью бренда женского нижнего белья
Известный бренд по производству женского нижнего белья Victoria's Secret объявила, что заменит своих супермоделей, известных как «ангелы», «женщинами, известными своими достижениями, а не пропорциями», — сообщает The Hill, ссылаясь на New York Times.
Новая платформа, получившая название VS Collective, будет включать таких женщин, как олимпийская чемпионка по футболу Меган Рапино, актриса Приянка Чопра-Джонас, трансгендерная модель Валентина Сампайо и активистка Палома Эльсессер.
За прошлые годы компания уже сталкивалась с критикой из-за отсутствия репрезентации среди моделей «Как сообщает www.usa.one. В 2019 году компания отменила показ мод Victoria's Secret — после того, как ей указали на то, что в показе не участвуют модели разных рас и типов телосложения.
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