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Сегодня, 11:28

Вот это цыпочка: Нугуманова снялась в видео с Егором Кридом и Ламборджини

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Елизавета Нугуманова.
Фото Из личного архива

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова в своем Telegram-канале снялась в видео с Егором Кридом и Ламборджини. В ролике девушка идет перед дорогим автомобилем, за рулем которого сидит певец.

Подписчики фигуристки отреагировали на видео:

«Вот это цыпочка».

«Вот здесь узнаю Лизу, это точно она. Эти движения... Когда мы увидим такую раскованность на льду?»

«Лиза бомба».

«Я кайфую».

Елизавета Нугуманова занимается под руководством российского тренера Евгения Рукавицына. 19-летняя фигуристка в сезоне-2020/21 заняла шестое место на чемпионате России.

Елизавета Нугуманова
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