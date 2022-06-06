Вот это цыпочка: Нугуманова снялась в видео с Егором Кридом и Ламборджини

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова в своем Telegram-канале снялась в видео с Егором Кридом и Ламборджини. В ролике девушка идет перед дорогим автомобилем, за рулем которого сидит певец.

Подписчики фигуристки отреагировали на видео:

«Вот это цыпочка».

«Вот здесь узнаю Лизу, это точно она. Эти движения... Когда мы увидим такую раскованность на льду?»

«Лиза бомба».

«Я кайфую».