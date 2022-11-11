Русская бывшая девушка Норманна показала пышную грудь в тоненьком купальнике
Виолетта Грачева, российская модель и бывшая возлюбленная хавбека «Динамо» Матиаса Норманна, опубликовала новую фотографию в социальных сетях.
Девушка показала пышную грудь в тоненьком черном купальнике.
Виолетта Грачева.
Фото Соцсети
Подписчики оценили фотографию модели:
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26-летний Норманн 6 сентября перешел из «Ростова» в «Динамо» на правах аренды. В текущем сезоне норвежец провел 6 матчей за московский клуб и не отметился результативными действиями.
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