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Женская лига

11 ноября, 13:10

Русская бывшая девушка Норманна показала пышную грудь в тоненьком купальнике

Анна Горшкова
Корреспондент
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Виолетта Грачева.
Фото Соцсети

Виолетта Грачева, российская модель и бывшая возлюбленная хавбека «Динамо» Матиаса Норманна, опубликовала новую фотографию в социальных сетях.

Девушка показала пышную грудь в тоненьком черном купальнике.

Виолетта Грачева. Фото Соцсети
Виолетта Грачева.
Фото Соцсети

Подписчики оценили фотографию модели:

«Моя мечта — стать твоим рабом»

«Как ты можешь быть такой красивой и сексуальной?»

«Здесь очень большие арбузы»

26-летний Норманн 6 сентября перешел из «Ростова» в «Динамо» на правах аренды. В текущем сезоне норвежец провел 6 матчей за московский клуб и не отметился результативными действиями.

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