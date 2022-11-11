Жена Карпина похвасталась стройной фигурой в купальнике

Жена главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина Дарья в своих социальных сетях выложила новый пост.

Она опубликовала видео, на котором показала свою стройную фигуру в зеленом купальнике.

Подписчики оценили фигуру Дарьи: «Шикарно выглядите», «Вы молодец. Иметь какую фигуру, это большой труд», «Даша от Георгиевича не прилетит за такие фото?»

Однако некоторые пользователи соцсети считают, что девушка очень худая: «Анарексия какая-то», «Так нельзя, на анорексию тянет», «Кожа и кости».

Дарья и Валерий Карпины в отношениях с июня 2017 года. Пара воспитывает двух дочерей. Также у Дарьи есть ребенок от первого брака.