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Женская лига

11 ноября, 12:10

Жена Карпина похвасталась стройной фигурой в купальнике

Анна Горшкова
Корреспондент
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Дарья Карпина.
Фото Соцсети

Жена главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина Дарья в своих социальных сетях выложила новый пост.

Она опубликовала видео, на котором показала свою стройную фигуру в зеленом купальнике.

Подписчики оценили фигуру Дарьи: «Шикарно выглядите», «Вы молодец. Иметь какую фигуру, это большой труд», «Даша от Георгиевича не прилетит за такие фото?»

Однако некоторые пользователи соцсети считают, что девушка очень худая: «Анарексия какая-то», «Так нельзя, на анорексию тянет», «Кожа и кости».

Дарья и Валерий Карпины в отношениях с июня 2017 года. Пара воспитывает двух дочерей. Также у Дарьи есть ребенок от первого брака.

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