«Каков бюст, леди». В Сети появились фотографии стильного образа Алины Загитовой
В Сети опубликованы фотографии российской фигуристки Алины Загитовой. На снимках показан образ олимпийской чемпионки, в котором она появилась на Премии РБ-2022. Фотографии появились в фан-аккаунте Загитовой в Telegram.
Мероприятие проходило в Москве во Дворце гимнастики им. Ирины Винер-Усмановой. Спортсменка была одета в стильный брючный костюм с топом и бирюзовым пиджаком.
Подписчики оценили образ фигуристки:
«Одета с иголочки, все подобрано отлично».
«Красавица. Роскошна».
«Если душа красивая, то и человек сияет».
«Каков бюст, леди».
«Невероятные формы, молодец!»
Ранее фигуристка Загитова назвала три любимых бренда одежды.
Загитова — чемпионка личного турнира и серебряный призер командного турнира Игр в Пхенчхане, чемпионка мира (2019) и Европы (2018).