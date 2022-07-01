«Каков бюст, леди». В Сети появились фотографии стильного образа Алины Загитовой

В Сети опубликованы фотографии российской фигуристки Алины Загитовой. На снимках показан образ олимпийской чемпионки, в котором она появилась на Премии РБ-2022. Фотографии появились в фан-аккаунте Загитовой в Telegram.

Мероприятие проходило в Москве во Дворце гимнастики им. Ирины Винер-Усмановой. Спортсменка была одета в стильный брючный костюм с топом и бирюзовым пиджаком.

Подписчики оценили образ фигуристки:

«Одета с иголочки, все подобрано отлично».

«Красавица. Роскошна».

«Если душа красивая, то и человек сияет».

«Каков бюст, леди».

«Невероятные формы, молодец!»

Ранее фигуристка Загитова назвала три любимых бренда одежды.