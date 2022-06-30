Фигуристка Загитова назвала три любимых бренда одежды

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о своих любимых брендах.

«Это точно Puma, так как большую часть моего гардероба составляет спортивная одежда. Также сюда можно отнести Saint Laurent и, наверное, Prada — сейчас начала больше покупать вещи этого бренда. Российские бренды тоже у меня есть, но затрудняюсь так сразу их назвать. Все, что понравится», — приводит слова Загитовой RT.

Ранее 20-летняя фигуристка приняла участие в боксерском шоу-спарринге с двукратным олимпийским чемпионом в весовой категории до 67 кг Олегом Саитовым.

Загитова — чемпионка личного турнира и серебряный призер командного турнира Игр в Пхенчхане, чемпионка мира (2019) и Европы (2018).