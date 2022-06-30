Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Главная
Фигурное катание

30 июня, 23:31

Фигуристка Загитова назвала три любимых бренда одежды

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о своих любимых брендах.

«Это точно Puma, так как большую часть моего гардероба составляет спортивная одежда. Также сюда можно отнести Saint Laurent и, наверное, Prada — сейчас начала больше покупать вещи этого бренда. Российские бренды тоже у меня есть, но затрудняюсь так сразу их назвать. Все, что понравится», — приводит слова Загитовой RT.

Ранее 20-летняя фигуристка приняла участие в боксерском шоу-спарринге с двукратным олимпийским чемпионом в весовой категории до 67 кг Олегом Саитовым.

Загитова — чемпионка личного турнира и серебряный призер командного турнира Игр в Пхенчхане, чемпионка мира (2019) и Европы (2018).

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1020884-zagitova-figurnoe-katanie
Фигурное катание
Алина Загитова
1
1
Читайте также
5 самых популярных алкогольных напитков в России
Дзагоева зовут в «Аланию», Урунов собрался в «Химки», а ЦСКА нашел опорника из сборной Чили. Главные трансферные слухи РПЛ 30 июня
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Загитова рассказала, что активно занимается благотворительностью
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости