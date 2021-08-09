Украинская теннисистка Костюк показала фото в черном купальнике
05:00
Украинская теннисистка Марта Костюк опубликовала новый пост в Instagram.
19-летняя спортсменка выложила фото в черном купальнике.
Марта Костюк является победительницей юниорского Australian Open-2017 и юниорского US Open в парном разряде. Костюк должна была выступить на Олимпиаде-2020 в одиночном и парном разрядах, но отказалась от участия из-за травмы плеча.
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