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Украинская теннисистка Костюк показала фото в черном купальнике

05:00
Марта Костюк. Фото Instagram
Марта Костюк. Фото Instagram

Украинская теннисистка Марта Костюк опубликовала новый пост в Instagram.

19-летняя спортсменка выложила фото в черном купальнике.

Публикация от Marta Kostyuk / Марта Костюк (@kostyukmarta)

Марта Костюк является победительницей юниорского Australian Open-2017 и юниорского US Open в парном разряде. Костюк должна была выступить на Олимпиаде-2020 в одиночном и парном разрядах, но отказалась от участия из-за травмы плеча.

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Сергей Разин все материалы автора

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