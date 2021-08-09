Теннисистка Жук опубликовала фото в бикини с пляжа в Майами
06:00
Бывшая теннисистка Софья Жук опубликовала новый пост в Instagram.
На фото девушка отдыхает на пляже Майами в бикини.
Софья Жук, которая стала победительницей юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде, закончила карьеру в 2020 году из-за травмы.
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