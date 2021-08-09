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Теннисистка Жук опубликовала фото в бикини с пляжа в Майами

06:00
Софья Жук. Фото Instagram
Софья Жук. Фото Instagram
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Бывшая теннисистка Софья Жук опубликовала новый пост в Instagram.

На фото девушка отдыхает на пляже Майами в бикини.

Публикация от Sofya Zhuk (@sofya_zhuk)

Софья Жук, которая стала победительницей юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде, закончила карьеру в 2020 году из-за травмы.

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Сергей Разин все материалы автора

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