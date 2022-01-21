Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Главная
Женская лига

Сегодня, 10:24

«Уф, вот это фигура. С ума сойти». Гимнастка Севастьянова выложила фото в насквозь мокрых трусиках

Иван Торопцев
Корреспондент
Каролина Севастьянова.
Фото Instagram

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова опубликовала новую фотографию в Instagram.

26-летняя спортсменка выложила фото с отдыха в зеленом купальнике под душем.

«Уф, вот это фигура. С ума сойти», — отметил один из подписчиков Севастьяновой в комментариях.

Севастьянова завершила карьеру после Олимпиады-2012 в Лондоне, на которой стала чемпионкой в групповом многоборье.

Каролина Севастьянова
9
0
Читайте также
Лук: польза и вред. Как выбрать и хранить?
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ниточки точно выдержат?» Гимнастка Севастьянова показала фото в крошечном бикини
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости