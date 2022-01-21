«Уф, вот это фигура. С ума сойти». Гимнастка Севастьянова выложила фото в насквозь мокрых трусиках

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова опубликовала новую фотографию в Instagram.

26-летняя спортсменка выложила фото с отдыха в зеленом купальнике под душем.

«Уф, вот это фигура. С ума сойти», — отметил один из подписчиков Севастьяновой в комментариях.

Севастьянова завершила карьеру после Олимпиады-2012 в Лондоне, на которой стала чемпионкой в групповом многоборье.