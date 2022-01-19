«Ниточки точно выдержат?» Гимнастка Севастьянова показала фото в крошечном бикини

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова опубликовала новое фото в Instagram.

26-летняя россиянка сфотографировалась в зеленом купальнике во время отдыха.

«Время для душа», — написала Севастьянова.

«Шикарна, но ниточки точно выдержат?» — отреагировал один из подписчиков в комментариях.

Севастьянова завершила карьеру после Олимпиады-2012 в Лондоне.