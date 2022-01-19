Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Главная
Женская лига

Сегодня, 16:25

«Ниточки точно выдержат?» Гимнастка Севастьянова показала фото в крошечном бикини

Гимнастка Севастьянова показала откровенное фото в мокром бикини
Каролина Севастьянова.
Фото Instagram

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова опубликовала новое фото в Instagram.

26-летняя россиянка сфотографировалась в зеленом купальнике во время отдыха.

«Время для душа», — написала Севастьянова.

«Шикарна, но ниточки точно выдержат?» — отреагировал один из подписчиков в комментариях.

Севастьянова завершила карьеру после Олимпиады-2012 в Лондоне.

Каролина Севастьянова
5
6
Читайте также
Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Соблазнительные изгибы». Фигуристка Скопцова показала фото в зеленых трусиках на пляже
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости