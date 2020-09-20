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«Ты звал?» Бывшая девушка Квята выложила архивные фото в нижнем белье

02:52
Келли Пике. Фото Instagram.
Келли Пике. Фото Instagram.
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Келли Пике, бывшая девушка пилота «Альфа Таури» Даниила Квята, опубликовала новые фотографии в Instagram. В записи указано, что это старые фото.

You called? #polaroidseries

Публикация от Kelly Piquet (@kellypiquet)

«Ты звал?», — подписала фотографии она. Квят поставил лайк этому посту.

Келли Пике — дочь трехкратного чемпиона мира Нельсона Пике. О ее расставании с Квятом стало известно в декабре 2019 года. Бывшая девушка спортсмена заявила, что они остаются лучшими друзьями и намерены оба принимать участие в воспитании их дочери Пенелопы. Отношения пары не были оформлены официально.

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