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«Ты такая куколка, Алиночка». Невероятные эмоции Бузовой и Загитовой попали на видео

20:10
Ольга Бузова и Алина Загитова. Фото Instagram
Ольга Бузова и Алина Загитова. Фото Instagram
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Фан-аккаунт олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой выложил ее видео с Ольгой Бузовой. Певица и телеведущая участвует в этом сезоне в шоу «Ледниковый период», Загитова ведет передачу вместе с Алексеем Ягудиным.

— Это что за куколка такая красивая! Алиночка, ты просто потрясающая! — сказала Бузова. — Такая маленькая и так я чувствую от тебя поддержку! Спасибо тебе большое!

— Ты сегодня каталась просто шикарно! — ответила Загитова.

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