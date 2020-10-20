«Ты такая куколка, Алиночка». Невероятные эмоции Бузовой и Загитовой попали на видео

Фан-аккаунт олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой выложил ее видео с Ольгой Бузовой. Певица и телеведущая участвует в этом сезоне в шоу «Ледниковый период», Загитова ведет передачу вместе с Алексеем Ягудиным.

— Это что за куколка такая красивая! Алиночка, ты просто потрясающая! — сказала Бузова. — Такая маленькая и так я чувствую от тебя поддержку! Спасибо тебе большое!

— Ты сегодня каталась просто шикарно! — ответила Загитова.