Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Рейтинг букмекеров
Главная
Женская лига

Сегодня, 15:40

Трусова опубликовала фотографии в зеленом купальнике

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Александра Трусова.
Фото Соцсети

Российская фигуристка Александра Трусова опубликовала новый пост в своих социальных сетях.

18-летняя девушка выложила фотографии с отдыха в зеленом купальнике и сетчатом платье.

В нынешнем сезоне фигуристка завоевала серебро и бронзу на этапах «Гран-при России».

Трусова — серебряный призер Олимпийских игр в Пекине, бронзовый призер чемпионата мира, двукратный бронзовый призер чемпионата Европы и бронзовый призер финала «Гран-при». Она первая фигуристка в истории, которая исполнила два четверных в одной программе.

Фигурное катание
Александра Трусова
1
0
Читайте также
Батыршина: «Если россиян не будет на Олимпиаде, нет смысла ее показывать»
Месть Джоковича и шансы Медведева. Расклады на Australian Open
В Германии назначили нового министра обороны
Что известно об Алмазе Сафине, ставшем Героем России посмертно
Шойгу указал на необходимость синхронизации сроков прибытия военных и техники в Донбасс
Украинский синдром. Анатомия современного военного противостояния
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Катерина Кейру выложила фото с голой спиной
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости