Фигуристка Косторная опубликовала фото в купальнике с отдыха на Кубе

Российская фигуристка Алена Косторная опубликовала в своих социальных сетях несколько новых фотографий с отдыха на Кубе.

На снимках спортсменка позирует в синем купальнике на фоне моря.

19-летняя Косторная является чемпионкой Европы, победительницей финала «Гран-при» сезона-2019/20, серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов России в одиночном фигурном катании.

16 января стало известно о том, что фигуристка перешла тренироваться от Елены Буяновой к специалисту по парному катанию Сергею Рослякову. Косторная будет выступать в паре с Георгием Куницей.