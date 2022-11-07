Теннисистка Жук показала новое видео с откровенной фотосессии

Бывшая теннисистка Софья Жук опубликовала в своих социальных сетях новое видео.

Она выложила отрывок с фотосессии, где предстала в весьма откровенном и вызывающем образе.

В начале октября 2022 года 22-летняя теннисистка сообщила, что сделала операцию по увеличению груди.

Ранее Жук опубликовала фото, на которых прикрывает руками обнаженную грудь

Софья Жук является победительницей шести турниров ITF в одиночном разряде и бывшей четвертой ракеткой мира в юниорском рейтинге. Она приостановила карьеру в 2020 году из-за травмы.