Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Главная
Женская лига

Сегодня, 18:46

Теннисистка Жук показала новое видео с откровенной фотосессии

Читать «СЭ» в Telegram Новости
Софья Жук.
Фото Соцсети

Бывшая теннисистка Софья Жук опубликовала в своих социальных сетях новое видео.

Она выложила отрывок с фотосессии, где предстала в весьма откровенном и вызывающем образе.

В начале октября 2022 года 22-летняя теннисистка сообщила, что сделала операцию по увеличению груди.

Ранее Жук опубликовала фото, на которых прикрывает руками обнаженную грудь

Софья Жук является победительницей шести турниров ITF в одиночном разряде и бывшей четвертой ракеткой мира в юниорском рейтинге. Она приостановила карьеру в 2020 году из-за травмы.

Софья Жук
5
0
Читайте также
Канадский вратарь-отморозок грозил смертью старику и бил в России врача. А в 38 нелепо погиб
Карякин снова не хочет играть без флага. Шахматист отказался от участия в чемпионате мира
Путин намерен лично обсудить с россиянами выплаты мобилизованным
Умер композитор и создатель группы «Ласковый май» Кузнецов
Умер участвовавший в операции «Аргун» в Чечне генерал Золотухин
Может ли ракета случайно отклониться от цели: подкаст «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Жена хоккеиста Тарасенко опубликовала фото в костюме с глубоким декольте
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости