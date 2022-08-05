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Сегодня, 21:30

Жена Глушакова футболистка Коваленко показала фото в леопардовом платье

Читать «СЭ» в
Ксения Коваленко.
Фото Соцсети
Ксения Коваленко.
Фото Соцсети
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Ксения Коваленко, футболистка ЦСКА и супруга Дениса Глушакова, опубликовала новый пост в своих социальных сетях.

Девушка сфотографировалась в эффектном наряде леопардовой раскраски.

Ксения Коваленко. Фото Соцсети
Ксения Коваленко.
Фото Соцсети

Коваленко также является футболисткой женской сборной России. Она провела 13 матчей в составе национальной команды.

Дочка родилась у пары 35-летнего Глушакова и 27-летней Коваленко в марте 2021 года. У полузащитника также есть две дочки от первого брака, Мила стала первым ребенком для Коваленко.

Ксения Коваленко
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